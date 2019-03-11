0553 313 94 23

Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp geliyor

Beşiktaş Sompo Japan, Japonya’dan kardeş kulüp buldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:21
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp geliyor

Beşiktaş Sompo Japan, Japonya’dan kardeş kulüp buldu. Siya-beyazlılar, cuma günü imzalayacakları anlaşmayla San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak.

 

Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp. Basketbol şubesinin sponsoru Sompo Japan Sigorta’nın da katkılarıyla, siyah-beyazlılar Chuo Bölgesi’nin en yüksek profilli takımı San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak. 15 Mart’ta Türk Büyükelçiliği’nin Tokyo’da bulunan ikametgahında iki kulübün yetkililerinin katılacağı ve yerel saatle 14.30’da gerçekleşecek törenle kardeşlik anlaşması hayata geçecek. Törene Japonya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat Meljan’ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve San-en Neo Phoenix Kulübü Başkanı Kenzi Kitasato katılacak.

 

Toplantının bitiminde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, siyah-beyazlı kulübün Uzakdoğu projeleri ve stratejileri hakkında da bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz"
    1. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    4. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    5. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    6. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    7. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    8. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    9. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    10. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    11. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    12. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    13. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    14. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    15. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    16. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    17. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    18. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    19. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    20. Terör örgütünden kaçan şahıs güvenlik..
    21. Orta gerilim trafo tesisleri..
    22. Diyanet-Sen Uşak Şubesi: “Ezana..
    23. Terör örgütünde çözülmeler devam..
    24. Denizli'de saman yüklü kamyon yandı
    25. Bakan Koca’dan katılım payı açıklaması
    26. Vali Günaydın: Kapuzbaşı Gerçekten..
    27. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    28. Bir zamanlar fırtına estiriyorlardı!..
    29. Antalya’da, ‘kızlar da yapabilir’..
    30. Osmaniye’de gece yarısı üç araç..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...