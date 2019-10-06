Beşiktaş'a çifte müjde! Georges-Kevin N’Koudou ile Abdoulay Diaby, bugünkü Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N’Koudou ile Abdoulay Diaby, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N’Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de bu karşılaşmada oynayabilecek.

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