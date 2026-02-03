Beşiktaş yeni kalecisini buldu!
Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Leeds United'da forma giyen Lucas Perri için resmen harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalyan asıllı Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Temmuz ayında Lyon'dan Leeds United'a 16 milyon euroya transfer olan 1,97 boyundaki Lucas Perri, bu sezon Premier Lig'de 16 maçta görev yaptı ve kalesinde 29 gol gördü.
Beşiktaşlı yöneticilerin, transfer görüşmelerinde anlaşma sağlayarak Lucas Perri'yi kadrosuna katması bekleniyor.