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Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Wolverhampton ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ilk maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar? Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:24
Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Wolverhampton ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ilk maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar? Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Mücadelenin biletleri 100 lira ile 875 lira arasında değişiyor.

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi  1. hafta maçı 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı. Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

Kara kartallar bu sezon sadece bir maç kazandı

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

"Kupa 2"de 116. maç

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 18:24
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