Beşiktaş ve Ankaragücü'nden görülmemiş protesto

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında Vodafone Park'ta oynanacak maçın ilk 1 dakikasında hem futbolcular, hem tribünler çocuk istismarına tepki gösterecek.

İki takım futbolcuları, başlama düdüğünden itibaren ilk 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına tepki gösterecek. Bu sırada iki takımın taraftarları da tamamen sessiz kalarak çocuk istismarı tepkisine destek olacak.

#ÇOCUKSUSARSENSUSMA

Hafta içerisinde de Süper Lig başta olmak üzere tüm futbol kulüpleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.

Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer almıştı.