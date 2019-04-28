Beşiktaş ve Ankaragücü'nden görülmemiş protesto
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak olan maçta, çocuk istismarına tepki gösterilecek.28 Nisan 2019 Pazar 17:02
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında Vodafone Park'ta oynanacak maçın ilk 1 dakikasında hem futbolcular, hem tribünler çocuk istismarına tepki gösterecek.
İki takım futbolcuları, başlama düdüğünden itibaren ilk 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına tepki gösterecek. Bu sırada iki takımın taraftarları da tamamen sessiz kalarak çocuk istismarı tepkisine destek olacak.
#ÇOCUKSUSARSENSUSMA
Hafta içerisinde de Süper Lig başta olmak üzere tüm futbol kulüpleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.
Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer almıştı.
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