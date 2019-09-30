Beşiktaş, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’a konuk oldu. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’a 1-4 yenilmesinden sonra sosyal medyada Abdullah Avcı için istifa sesleri yükseldi. Peki Süper Lig puan durumu ne oldu? Beşiktaş Trabzonspor maçı sonucu puan durumu ne oldu? Beşiktaş’ın kaç puanı var? Trabzonspor kaç puanı var?

Geçen sezon Fenerbahçe’nin düştüğü duruma bu sezon Beşiktaş düştü. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe iyi bir performans sergileyememişti. 2019-2020 Süper Lig’de aynı durum Beşiktaş için yaşanmakta. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 4-1 bitti. Trabzonspor-Beşiktaş maç sonuçlarına göre, Süper Lig 6. Hafta ligde puan durumu Alanyaspor 14 puanla lider olurken listenin ikinci sırasında 11 puanla Fenerbahçe yer almakta. Gaziantep BB 10 puanla üçüncü olurken, Beşiktaş’ı yepin 3 puanı kapan Trabzonspor ise 9 puanla Süper Lig’in dördüncü sırasında yer almakta. Beşiktaş ise 5 puanla 16. Sırada yer almakta.

Süper Lig puan durumu