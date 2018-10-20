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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten deplasman uyarısı!

Bu sezon dördüncü deplasman maçına çıkacak olan Şenol Güneş, artık ilk dış saha galibiyetinin gelmesi gerektiğini söyledi, "Şampiyon olmak için deplasmanda da üç puan çıkarmalıyız" dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten deplasman uyarısı!

Göztepe ile bu sezonki dördüncü deplasman maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, artık ilk deplasman galibiyetinin alınması gerektiğini söyledi.

Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor deplasmanlarından beraberlikle dönen ve üç puan yüzü görmeyen siyah-beyazlı teknik adam, bu hafta ilk deplasman galibiyetinin alınarak, bir galibiyet serisinin başlatılmasını istedi. Futbolcularıyla, Göztepe maçı öncesi konuşan Güneş, şöyle devam etti:

"Şampiyon olmak için deplasmanlardan da üç puan çıkarmalıyız. Daha önceki deplasman maçlarında öne geçen taraf olmamıza rağmen farkı açamadık. Bu anlamda üç maçta çok ciddi hatalarımız oldu. Bunları en az seviyeye indirmeliyiz."

'Sabırlı olmalıyız'

Göztepe'nin iyi bir takım olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlıların teknik patronu, "Rakibimizde önemli oyuncular var. Bize karşı mutlaka ekstra motivasyonla oynayacaklardır. Önde basmaya çalışacaklar, pres yapacaklar. Bizim ise topu hiç bekletmeden çevirmemiz gerek. Birbirimize yardım ederek oynamalıyız. Sabırlı ve dikkatli olmazsanız yine üç puandan oluruz. İlk golü atmamız halinde hem skoru korumalıyız hem de farkı açmamız lazım. Buradan da puan kayıplarıyla dönersek, önemli bir avantajı kaybetmiş oluruz" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
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