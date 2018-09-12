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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bana başkanlık teklifi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine kulüp başkanlığı teklifi geldiğini açıkladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 02:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bana başkanlık teklifi...

Bana başkanlık teklifi geldi

Eski köye yeni adet getirmek zorundayız çünkü futbol büyüdü, bir iş kolu oldu. Ben bundan heyecan duyuyorum. Kulüp yapılarını yeniden gözden geçirmek gerek. Tüm görev tanımları yeniden yapılmalıdır. Teknik direktör takımı yönetir ama kulüp yönetmek bizim işimiz değil. Asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bana başkanlık teklifi çok geldi ama benim anladığım iş teknik direktörlük. İyi niyet suistimal edilmemeli. Bunun edildiğini görüyorum kamuoyunda. Güven duyulan ve güven duyan biri olmak isterim. Güven duymuyoruz, şüphe üzerine yaşıyoruz.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 02:23
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