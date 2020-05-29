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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:00:24 -
Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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