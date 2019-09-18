Beşiktaş, Slovakya'ya indi! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma için Slovakya'ya geldi.

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma için Slovakya'ya geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bratislava Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül karşıladı. Beşiktaş'ta sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco, kafilede yer almadı. Başkent Bratislava'da kalacakları otele hareket eden siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. Narodny Stadı'nda oynanacak Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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