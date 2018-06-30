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Beşiktaş, Slovakya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Slovakya'ya geldi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:56
Beşiktaş, Slovakya'da

İstanbul'dan özel uçakla başkent Bratislava'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Bratislava'dan 8 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Samorin kasabasına geçti.

Beşiktaş, Slovakya kampı sırasında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takımın Slovakya kampında şu futbolcular yer alacak:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:56
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Slovakya
  5. SÜPER LİG
  6. Anadolu Ajansı

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