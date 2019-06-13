Beşiktaş, Şeref Bey’i unutmadı
Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey’i (Şeref Bey) vefatının 86.13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey’i (Şeref Bey) vefatının 86. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan ’Beşiktaş’ın ŞEREF’i’ Ahmet Şerafettin Bey’i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz" denildi.
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