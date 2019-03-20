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Beşiktaş, Şenol Güneş’siz çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Beşiktaş, Şenol Güneş’siz çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


A Milli Takım’ın başında bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş’in yokluğunda, yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, şut çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.


Antrenmana milli takımlarda olan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
  1. doğa

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