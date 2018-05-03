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Beşiktaş sahaya çıkmadı! Fenerbahçe finalde

Beşiktaş sahaya çıkmadı. Hükmen galibiyet alarak finale çıkan F.Bahçe, Akhisarspor'un rakibi oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:39
Beşiktaş sahaya çıkmadı! Fenerbahçe finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlılar çıkmadı.

Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardıından bir kez daha tatil kararı verdi.

METE KALKAVAN 15 DAKİKA BEKLEDİ TATİL ETTİ

Beşiktaş, federasyonun aldığı karara rağmen daha önce maçı çıkmayacağını açıkladı ve bugün de Kadıköy'deki karşılaşmaya gelmeyerek bu kararının arkasında olduğunu gösterdi.

Siyah-beyazlıların sahaya çıkmamasının ardından, maçın başlama saati olan 20:30'dan sonra 15 dakika bekleyen Mete Kalkavan tatil kararı verdi. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

BEŞİKTAŞ, ANTRENMAN YAPTI

Beşiktaş, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından, yapılan idmana dair fotoğraflar, Fenerbahçeli futbolcuların ezeli rakiplerini Kadıköy'de beklediği anlarda paylaşıldı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:39
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