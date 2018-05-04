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Beşiktaş sahaya çıkmadı! Avrupa bunu yazdı

Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da yankı uyandırdı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:25
Beşiktaş sahaya çıkmadı! Avrupa bunu yazdı

Fenerbahçe - BeşiktaşZiraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.

Özellikle Beşiktaş'ın daha önceden açıkladığı"Maça çıkmayacağız."kararı İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol basınında geniş yer buldu. İşte o yorumlar...

​ALMAN BASINI:

"İstanbul derbisi iptal edildi. İtirazı reddedilen Beşiktaş, maça çıkmadı."

HOLLANDA BASINI:

"Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına karşı çıkarak sahaya çıkmadı. İstanbul derbisini Fenerbahçe hükmen 3-0 kazandı."

İNGİLİZ BASINI:

"Fenerbahçe ikinci maç için bir kez daha sahaya çıktı fakat Beşiktaş maçı boykot ederek maça gelmedi" 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:25
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