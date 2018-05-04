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Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:05
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ın talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden devam edilmesine karar verdiği müsabakaya çıkmamıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:05
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