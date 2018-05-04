Beşiktaş maçının günü ve saati değişti

TFF, 32. hafta programını açıklarken Fenerbahçe - Beşiktaş eşleşmesinde elenen takımın maçının pazartesi 20:00'ye alınacağını duyurmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası maçına çıkmayınca Siyah-beyazlı takımın maçı pazartesiye alındı.

Fenerbahçe ise pazar günü 16:00'da Bursaspor ile karşılaşacak.

KAYSERİSPOR 'DEĞİŞMESİN' DEMİŞTİ AMA...

Kayserispor, pazar 16:00'da oynanacağı açıklanan maçın gününün değişmemesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, mücadelenin daha önce belirlendiği gibi 6 Mayıs Pazar saat 16:00'da oynanması gerektiği, aksi bir durumda kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmalarının mümkün olamayacağı belirtilmişti.

TRT Spor canlı yayınına bağlanan Kayserispor başkanı Erol Bedir, gereken planlamayı yaptıklarını, pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş maçına çıkacaklarını söyledi.