Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına yeniden başladı. İki günlük iznin ardından sabah saatlerinde sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.