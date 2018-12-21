Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktiğe dayalı çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı takımın, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdiği bildirildi.