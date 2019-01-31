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Beşiktaş, Kagawa'yı transfer etti

31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
Beşiktaş, Kagawa'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund Kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa’ya başarılar dileriz." denildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'nın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde de sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
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