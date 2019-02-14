Beşiktaş kafilesi Malatya'da



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti. Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

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