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Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor

Fenerbahçe, adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Bursaspor'un genç yıldızı Umut Meraş için harekete geçti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından acil bir şekilde sol bek arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler ilk olarak Bursaspor'lu Umut Meraş'a göz dikti.

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursasporlu Umut Meraş için harekete geçti.

Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanamaması ihtimalini düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı.

Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
  1. Bursa
  2. Umut Meraş
  3. Fenerbahçe

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