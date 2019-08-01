Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor Fenerbahçe, adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Bursaspor'un genç yıldızı Umut Meraş için harekete geçti.

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından acil bir şekilde sol bek arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler ilk olarak Bursaspor'lu Umut Meraş'a göz dikti. Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursasporlu Umut Meraş için harekete geçti. Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanamaması ihtimalini düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı. Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.