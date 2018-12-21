Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

- Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

21 Aralık 2018 Cuma 09:05
Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve sezonun ilk yarısının son haftasında yarın rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.


- Babel dönüyor


Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.

Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.


- Caner Erkin cezalı


Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:05
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma
    1. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    2. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    3. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    4. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    5. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
    6. Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler..
    7. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol..
    8. HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu
    9. Türkiye-AB ilişkilerinde 2019..
    10. Adıyaman'da çöp kamyonunun altında..
    11. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn..
    12. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    13. Miami Heat 3'te 3 yaptı
    14. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    15. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    16. İlknur Gül kimdir nerelidir?
    17. Borsa, güne yatay başladı
    18. Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile..
    20. Garanti Bankası 1,3 milyar doları aşan..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?