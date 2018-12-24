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Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı

- Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 1994-1995'ten beri en kötü ikinci ilk yarı performansını sergiledi- Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını yaşadı

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergiledi.

Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girdi.

Liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı 1994-1995 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede Beşiktaş, en kötü dönemini ise 2005-2006 sezonunun ilk yarısında yaşadı.

Söz konusu sezonda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan elde edebilen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 5. sırada tamamlamıştı.


- Güneş döneminin en kötü sezonu

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 2015-2016'nın ilk yarısını 41 puanla tamamlarken, sonraki sezonda 38 puana ulaştı. Geçen sezon 30 puan toplayarak ciddi bir gerileme yaşayan Beşiktaş, bu sezon ise daha büyük düşüşle 26 puanda kaldı.


- En fazla puan toplayan Lucescu oldu


Beşiktaş'ta devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu oldu.

Rumen teknik adam yönetiminde 2003-2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı.


- İlk yarı biterken galibiyeti unuttu


Sezona ilk iki haftada aldığı üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yarı boyunca peş peşe 3 maç kazanamadı. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son 3 haftasında ise galibiyet yüzü göremedi.

Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, sonraki hafta Trabzonspor ile Vodafone Park'ta 2-2 eşitlikle biten maçın ardından son haftada Kasımpaşa karşısında sezonun en farklı yenilgisini yaşadı.

Elde ettiği 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise başarısız bir performans sergiledi. Dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılmayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Şenol Güneş

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