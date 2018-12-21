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Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20'sini siyah-beyazlılar, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı- Beşiktaş, Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 2'sinde galip gelebildi- Kasımpaşa, evindeki son 3 maçta Beşiktaş'a mağlup olmadı

21 Aralık 2018 Cuma 09:25
Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.


- Beşiktaş son yıllarda kazanmakta zorlanıyor


Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.


- Kasımpaşa, evindeki son 3 maçı kaybetmedi


Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:25
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
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