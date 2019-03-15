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Beşiktaş ile Göztepe 50. randevuda

- İki takım arasında geride kalan 49 lig maçından 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı- İstanbul'daki maçlarda siyah-beyazlılar 14, sarı-kırmızılılar 3 kez galip geldi

15 Mart 2019 Cuma 09:36
Beşiktaş ile Göztepe 50. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-46 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.


- İstanbul'daki maçlar


Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçında Beşiktaş 14, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 46 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.


- Son 11 maçta 50 gol atıldı


İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı.

Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.


- Farklı skorlar


Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 49 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:36
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