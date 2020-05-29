Beşiktaş için transfer iddiası: Aitor Cantalapiedra
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Tweente'de forma giyen Aitor Cantalapiedra'ya kanca attı.
Beşiktaş’tan yaz transferi için ilk ciddi hamlesi ortaya çıktı.
Hollanda çıkarması
Hali hazırda ailesinin yanında Hollanda’da bulunan Erdal Torunoğulları, Twente’nin futbol direktörü Ted van Leeuwen ile bir görüşme yaptı. İspanyol oyuncuları Aitor Cantalapiedra’yı istediklerini söyledi. Sezonu 21 maçta 7 gol ve 4 asistle tamamlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Roco, Lens, Oğuzhan, Larin gibi oyuncuları takasta kullanabileceklerini anlattı. İlerleyen dönemde Cantalapiedra için yeni gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.