  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş için transfer iddiası: Aitor Cantalapiedra

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Tweente'de forma giyen Aitor Cantalapiedra'ya kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:12:00 - 2020-05-29 12:13:46
Beşiktaş için transfer iddiası: Aitor Cantalapiedra

Beşiktaş’tan yaz transferi için ilk ciddi hamlesi ortaya çıktı.

Hollanda çıkarması

Hali hazırda ailesinin yanında Hollanda’da bulunan Erdal Torunoğulları, Twente’nin futbol direktörü Ted van Leeuwen ile bir görüşme yaptı. İspanyol oyuncuları Aitor Cantalapiedra’yı istediklerini söyledi. Sezonu 21 maçta 7 gol ve 4 asistle tamamlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Roco, Lens, Oğuzhan, Larin gibi oyuncuları takasta kullanabileceklerini anlattı. İlerleyen dönemde Cantalapiedra için yeni gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı