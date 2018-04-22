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Beşiktaş için hataya yer yok!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

22 Nisan 2018 Pazar 10:59
Beşiktaş için hataya yer yok!

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak.

Süper Lig'de 30. hafta maçları öncesi Beşiktaş'ın 59, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, forma giyemeyecek.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak.

Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kafasına gelen yabancı madde nedeniyle yere yığılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş'e taraftarlar, tezahüratlarla moral verecek.

Sarı-siyahlı ekip, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 29 haftasında 38 puan topladı.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son iki maçta galibiyet alamadı. Deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, geçen hafta ise evinde Aytemiz Alanyaspor'dan yediği son dakika golüyle galibiyeti elinden kaçırarak bir puana razı olmuştu.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Sarı-siyahlılar, sezonun ilk yarısında konuk ettiği siyah-beyazlı ekiple golsüz berabere kaldı.

Malatya ekibinde Beşiktaş maçı öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:59
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