  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:48:15 -
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma germe çalışması yaptığı bildirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı