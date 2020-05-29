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Spor

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:52:21 -
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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