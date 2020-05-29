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Spor

Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:35:38 -
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı

Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanda sürdürdü.


Süper Lig’in 27. haftasında, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla devam etti. Günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, sabah idmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. Kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdmanda pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar akşam 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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