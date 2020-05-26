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Spor

Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı

Beşiktaş, günün ilk idmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:46:43 -
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı

Beşiktaş, günün ilk idmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.


Süper Lig’de kalan 8 maç için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk çalışmasını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar idmana ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması ve 5’e 2 çalışması ile devam eden idman, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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