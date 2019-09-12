0553 313 94 23

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Almanya Futbol Elçisi organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:05
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kontrolü çalışmalarının yanı sıra taktik programın yer aldığı bölümle devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana, özel program uygulanan Burak Yılmaz, salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz katılmadı.

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd dışında milli takımlarda bulunan tüm futbolcular takıma katılırken, Adem Ljajic, yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.


- Karius ödülünü aldı


Almanya Futbol Elçisi organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı.

Karius'a ödülünü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde organizasyonun yönetim kurulu üyesi Roland Bischof takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:05
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay uzattı
    1. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    2. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    3. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    4. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    5. İtirafçı olan askeri lise öğrencisine..
    6. ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri..
    7. Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
    8. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    9. U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday..
    10. Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
    11. Memur-Sen Genel Başkanı Ali..
    12. ANALİZ - Brexit çıkmazının yeni..
    13. ''Otogarın yeni bir otogara taşınması..
    14. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda..
    15. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. Hamsi yüzünü gösterdi
    18. Kömürspor için kombine fiyatları düştü
    19. DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
    20. Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice..
    21. Merkez Bankası rezervleri
    22. Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak..
    23. Annesiyle birlikte babasını ekmek..
    24. Eskişehir TÜFAD Fuat Çapa’ya sahip..
    25. 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak..
    26. BM: ”Yemen’de 2019 yılından bu yana..
    27. "Darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin..
    28. Pençe-3 Harekatında 2 PKK’lı terörist..
    29. Kongo’da tren kazası: En az 50 ölü
    30. Tekeri yerinden fırlayan çapa motoru..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı