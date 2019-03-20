Beşiktaş, Galatasaraylı yıldıza kancayı taktı Beşiktaş, Galatasaray'da forma giyen Norveçli yıldız futbolcu Martin Linnes'e kancayı taktı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes ile ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi... fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes'in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Fotospor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray'la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.

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