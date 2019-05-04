Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:34
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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