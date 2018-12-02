Beşiktaş-Galatasaray

Beşiktaş-Galatasaray02 Aralık 2018 Pazar 19:05
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Maicon, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
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