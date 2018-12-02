Beşiktaş-Galatasaray





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Maicon, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok