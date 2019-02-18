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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda | BJK-FB izle

Süper Lig 23. haftasında futbolseverler derbi maçına şahit olacak. 39 puanla ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş ile 24 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig 22. hafta maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe ile Konyaspor berabere kaldı. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek? İşte Süper lig 23. hafta derbi Beşiktaş Fener maçı son dakika haberleri...

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda | BJK-FB izle

Süper Lig 23. haftasında futbolseverler derbi maçına şahit olacak. 39 puanla ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş ile 24 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig 22. hafta maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe ile Konyaspor berabere kaldı. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek? İşte Süper lig 23. hafta derbi Beşiktaş Fener maçı son dakika haberleri...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ve puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş’ın, Fenerbahçe mücadelesinden nasıl bir sonuçla sahalarda ayrılacağı merak konusu. Beşiktaş (BJK)-Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı haberimizdedir. Buna göre Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe istatistikleri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar yapılan 337 maçta Fenerbahçe 127, Beşiktaş 122 galibiyet aldı, 88 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 463 golüne, Beşiktaş 426 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı konuk Fenerbahçe 2-0 kazandı. Öte yandan iki takım, sezon başında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım amacıyla düzenlenen üçlü özel turnuvada karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, 45 dakika oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 117 kez karşılaştı. Ligde geride kalan maçlarda Fenerbahçe 43, Beşiktaş 37 galibiyet aldı, iki takım 37 maçta da eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki 128 golüne, sarı-lacivertliler aynı sayıda golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçtan sadece 2'sini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 12 maçtan 6'sını yitirirken, 4 kez berabere kaldı, rakibine sadece 2 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette tamamı Süper Lig'de oynanan son 12 maçın sonucu şöyle:

    Tarih            Organizasyon      Stat         Sonuç (BJK-FB)

18.04.2010     Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1

19.09.2010    Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1

20.02.2011    Süper Lig BJK İnönü 2 - 4

27.10.2011    Süper Lig BJK İnönü 2 - 2

05.02.2012    Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0 - 2

29.04.2012    Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2

03.05.2012    Süper Lig BJK İnönü 1 - 0

07.10.2012    Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0 - 3

03.03.2013    Süper Lig BJK İnönü 3 - 2

30.11.2013    Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3 - 3

20.04.2014    Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1 - 1

02.11.2014   Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0 - 2

Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayısında kılpayı üstünlüğü bulunuyor. Bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı-lacivertlilerle 50 kez karşılaşan ''Kara Kartallar'', bu maçların 18'inde sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe ise 17 galibiyet alırken, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Beşiktaş, attığı toplam 69 gole karşılık, kalesinde 68 gol gördü.

Kadıköy'deki maçlar

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında evsahibi Fenerbahçe'nin 3 farkla üstünlüğü bulunuyor. Taraflar Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 33 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 12, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 12 maç ise berabere sonuçlandı. "Kara Kartallar"ın Kadıköy'deki lig maçlarındaki 43 golüne, ''Sarı Kanaryalar'' 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 3-3 bitti.

Fenerbahçe evindeki maçları

Fenerbahçe, Kadıköy'de genel toplamda galibiyet sayısı bakımından geride kaldığı Beşiktaş'a karşı evindeki son 11 randevuyu ise yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 11 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde 6 kez kazandı, 5 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını da tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini 3 kez 3-0 yenmeyi başardı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
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