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Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç bitti? Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbi heyecanı vardı. Beşiktaş'ın ev sahipliğini yaptığı, Fenerbahçe karşılaşmasında maç sonucu ne oldu? Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç bitti? Beşiktaş Fenerbahçe maçının geniş özeti ve Beşiktaş Fenerbahçe maçının golleri.

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:08
Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç bitti? Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbi heyecanı vardı. Beşiktaş'ın ev sahipliğini yaptığı, Fenerbahçe karşılaşmasında maç sonucu ne oldu? Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç bitti? Beşiktaş Fenerbahçe maçının geniş özeti ve Beşiktaş Fenerbahçe maçının golleri.

Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç bitti. Süper Lig’in 23. Hafta maçları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak. 39 puanla 3. Sırada yer alan Beşiktaş, bu sezonda kat be kat altında performans sergileyen Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Lig’de 16. Sırada ve 24 puana sahip olan Fenerbahçe puan alabildi mi? Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde kapadığı maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) atarken Fenerbahçe'nin gollerini Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı derbi Fenerbahçe'nin ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atması sonucu 3-3 sona erdi. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Yıllarca unutulmayacak derbide 6 gol atıldı.

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın 14. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi.

18'de topun başına geçen Burak Yılmaz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 45+3. dakikasında yine Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe, Zajc'ın 55. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sadık'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ve Fenerbahçe maça ortak oldu.

Dakikalar 67'i gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak mesafeden harika bir gol atarak skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:18
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