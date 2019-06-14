Beşiktaş Ertaç Özbir ile anlaştı!

Beşiktaş, yedek kaleci işini çözdü. Kartal, daha önce el sıkıştığı Ertaç Özbir ile yıllık 750 bin Euro’ya kesin anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Ertaç’a, Malatyaspor’la sözleşmesi bittiği için bonservis de ödenmeyecek.

Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de gidirip bu transferi noktaladı.

Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş’a imza atacak. Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor.

Yeni Malatyaspor ile kontratı bittiği için Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transfere tereddüt etmeden onay verdiği öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor.