0553 313 94 23

Beşiktaş efsanesinden Başkan Orman'a şok sözler!

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Oktay Derelioğlu, köşe yazısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:54
Beşiktaş efsanesinden Başkan Orman'a şok sözler!

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden ve teknik direktör Oktay Derelioğlu, köşe yazısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi. Derelioğlu, yazısında siyah-beyazlı ekibin başkanının kendisi yerine Guti'yi yardımcı antrenör yapmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İşte Oktay Derelioğlu'nun Fikret Orman'ı eleştirdiği o yazı;

Beşiktaş gibi büyük bir kulübün ne yazık ki son 2 sezonda bir transfer politikası bile yok. Transfer planlaması lig bitmeden yapılmalı. Buna rağmen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çok şanslı biri.

Bu konuda geç kalmasına rağmen geçen sene hariç hep 4 ayak üstüne düşüyor. Ancak geçen sezon Negredo, Vagner Love ve Lens hamlelerinde hata yaptı.

Günümüzde kulüplerimiz borç altında. Futbol artık globalleşti ve kurumsallık çok önemli. Kulüpler eskisi gibi para savururlarsa bataklığın içine gömülürler. Orman Talisca'yı kaybettikten sonra ona 'paracı' yakıştırması yaptı.

HİÇ YAKIŞMADI!

Bu söz Orman'a hiç yakışmadı. Kendisi sanki paracı değil mi? Oyuncuları satarak para kazanmak istemiyor mu?

Zamanında da Nihat Kahveci'ye 'tepeci' demişti. Bunları bir başkan söyleyemez.

Beşiktaş eski gücünden çok şey kaybetti. Ancak bu hali bile şampiyonluk için oynamaya yeter. Ben olsam 10 milyon Euro veren takıma Vida'yı satarım. Marcelo gibi bir oyuncu bile 7 milyon Euro'ya gitti. Vida 20 milyon Euro'ya gidecekse Marcelo 30 milyon Euro'ya satılmalıydı.

Bu arada ben kulübün efsane oyuncularından biriyim.

Bırakın beni, benim gibi bir sürü efsane isim var. Hiç biri yardımcı hoca olarak düşünülmüyor, Guti getiriliyor...

Yazık....

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:54
  1. Oktay Derelioğlu
  2. Fikret Orman
  3. Guti
  4. Beşiktaş
  5. eleştiri

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN23 dk önce
    OKTAY DOGRU DEMİŞSİN.AMA GUTİ BİZİM FUTBOL PAZARINA DAHA İYİ ENTEGRE EDER.BJK ÇİNE JAPONYAYA AMERİKA GİTTİGİNDE KİMSE OKTAYI TANIMAZ.AMA GUTİYİ TANIR.O YUZDEN BAZI ANLAMADIGIN KONULAR VAR.O YUZDEN BOŞ YERE YAZIK DEME.SANADA SIRA GELİR.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
  1. Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
  2. Erdoğan 'en yüksek devlet memuru'..
  3. Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak..
  4. İşte en iyisinin de iyisi
  5. İran'da protesto gösterileri devam..
  6. Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım..
  7. Otomobil refüje çarptı: 4 kişi yaralandı
  8. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
  9. Al birini vur ötekine! Hepsini..
  10. At kestanesi yağının cilde faydaları..
  11. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin idaresi..
  12. Ankara Garı davasında sanıklar..
  13. Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
  14. Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil..
  15. Fırında kaşarlı et sote nasıl yapılır?
  16. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
  17. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
  18. Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri..
  19. Holding başkanı gözaltına alındı!
  20. Hüseyin Gülerce'den İnce'ye PKK çağrısı!
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak