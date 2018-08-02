Beşiktaş efsanesinden Başkan Orman'a şok sözler!

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden ve teknik direktör Oktay Derelioğlu, köşe yazısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi. Derelioğlu, yazısında siyah-beyazlı ekibin başkanının kendisi yerine Guti'yi yardımcı antrenör yapmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İşte Oktay Derelioğlu'nun Fikret Orman'ı eleştirdiği o yazı;

Beşiktaş gibi büyük bir kulübün ne yazık ki son 2 sezonda bir transfer politikası bile yok. Transfer planlaması lig bitmeden yapılmalı. Buna rağmen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çok şanslı biri.

Bu konuda geç kalmasına rağmen geçen sene hariç hep 4 ayak üstüne düşüyor. Ancak geçen sezon Negredo, Vagner Love ve Lens hamlelerinde hata yaptı.

Günümüzde kulüplerimiz borç altında. Futbol artık globalleşti ve kurumsallık çok önemli. Kulüpler eskisi gibi para savururlarsa bataklığın içine gömülürler. Orman Talisca'yı kaybettikten sonra ona 'paracı' yakıştırması yaptı.

HİÇ YAKIŞMADI!

Bu söz Orman'a hiç yakışmadı. Kendisi sanki paracı değil mi? Oyuncuları satarak para kazanmak istemiyor mu?

Zamanında da Nihat Kahveci'ye 'tepeci' demişti. Bunları bir başkan söyleyemez.

Beşiktaş eski gücünden çok şey kaybetti. Ancak bu hali bile şampiyonluk için oynamaya yeter. Ben olsam 10 milyon Euro veren takıma Vida'yı satarım. Marcelo gibi bir oyuncu bile 7 milyon Euro'ya gitti. Vida 20 milyon Euro'ya gidecekse Marcelo 30 milyon Euro'ya satılmalıydı.

Bu arada ben kulübün efsane oyuncularından biriyim.

Bırakın beni, benim gibi bir sürü efsane isim var. Hiç biri yardımcı hoca olarak düşünülmüyor, Guti getiriliyor...

Yazık....