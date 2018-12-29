thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık maçı oynayacak

- Siyah-beyazlılar, Antalya'da yapacağı devre arası kampında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport ve Bundesliga 2. Lig takımı Greuther Fürth ile karşılaşacak

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:34
Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık maçı oynayacak


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın, Antalya'da yapacağı devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek siyah-beyazlılar, aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Antalya'da 14 veya 15 Ocak'a kadar kamp yapacak Beşiktaş, ilk olarak 8 Ocak Salı günü Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşı karşıya gelecek. Gloria Sports sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Beşiktaş, daha sonra 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile aynı sahada saat 17.00'de karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar son sınavını ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek. Karşılaşma, 14 Ocak Pazartesi günü yine aynı sahada saat 17.00'de yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 19:34
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şekerleme yap hafızan güçlensin
    1. Şekerleme yap hafızan güçlensin
    2. Mevlüt Uysal'dan 'Binali Yıldırım’..
    3. İnsan hissettiği yaştadır diyenlere..
    4. Efendimiz’in tasviri olan Hilye-i..
    5. Abartıp da başınıza büyük dertler..
    6. Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık..
    7. Çin'deki bebeklerin genetiğinin..
    8. Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
    9. Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü
    10. Maçın ardından
    11. Çeyiz eşyaları arasında esrar..
    12. Yeni silahlar sipariş etmişlerdi.....
    13. Evini yakmaya kalkışan kadını polis..
    14. İzmir'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Lösemili çocukların yeni yıldan..
    16. Guterres'ten "dünya stres testinden..
    17. Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev..
    18. Bebeğinize lütfen bunları yapmayın
    19. İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi
    20. CHP'li Özel'den Binali Yıldırım..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!