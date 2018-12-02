Beşiktaş, derbi galibiyetiyle lige tutundu





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbi maçı 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, evindeki derbi maçın ilk yarısını 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda rakibin baskısı altında zorlanan Beşiktaş, uzatma bölümünde Caner Erkin ve Ricardo Quaresma ile bulduğu pozisyonları değerlendirememesine rağmen rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitleyen siyah-beyazlı takım, 30 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile farkı da 6'ya düşürdü.





- Üst üste ikinci galibiyet





Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'a da 1-0 üstünlük kurdu.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, resmi maçlarda ise peş peşe üçüncü galibiyetine imza attı.

Sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray derbisini ise kazanmayı bildi.

Bu arada geçen sezon 2 Aralık 2017'de oynanan derbi maçta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 Aralık 2018'de ise rakibine 1-0 üstünlük kurdu.





- Şenol Güneş yönetiminde ligde 7. derbi galibiyeti





Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de derbi maçlardaki etkili performansını sürdürdü.

Tecrübeli teknik adam döneminde ligde 14. derbi mücadelesine çıkan siyah-beyazlı takım, 7. galibiyetine ulaştı. 4 derbiden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Galatasaray'ı ise 5. kez yendi. Beşiktaş, Güneş yönetiminde sarı-kırmızılı takımla yaptığı derbi maçlarda ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.





- İkinci kez gol yemedi





Bu sezon, savunmasında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında hata yapmadı.

Ligde daha önce sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasında da aynı başarıyı gösterdi.





- Cüneyt Çakır, VAR'a sık başvurdu





Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle sık karar vermek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Beşiktaş'ın Galatasaray ceza alanı içinde Ljajic ile kullandığı çift vuruşta, meşin yuvarlak sarı-kırmızılı oyuncu Eren Derdiyok'un koluna çarptı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak taca giderken Çakır, kulaklıkla pozisyonu VAR hakemi Mete Kalkavan ile değerlendirdi. Daha sonra pozisyonu kendisi izleyen Cüneyt Çakır, Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin 38. dakikasında bu sefer Galatasaray, penaltı bekledi. Beşiktaş'ın ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok, Necip Uysal'ın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı. Cüneyt Çakır, bu pozisyon konusunda da VAR hakemiyle kulaklık aracılığıyla bir süre görüştü.

Galatasaraylı oyuncular 43. dakikada siyah-beyazlı ekibin ceza alanı içindeki oluşan pozisyon sonrası bir kez daha penaltı bekledi. Gary Medel'in uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Domagoj Vida'nın eline çarptı. Pozisyonu Kalkavan ile değerlendiren Çakır, yine saha kenarına giderek görüntüyü izledi ve penaltı olmadığına hükmetti.

Cüneyt Çakır, ikinci yarıda yine VAR'a giderek durum değerlendirmesi yapmak zorunda kaldı. 66'ncı dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Necip Uysal'ın müdahalesiyle Onyekuru yerde kaldı. Çakır, penaltı noktasını gösterirken, Mete Kalkavan ile tekrar diyaloğa girdi. Daha sonra pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.





- Ljajic penaltıda hata yapmadı





Beşiktaş, son maçlardaki penaltı şanssızlığını Adem Ljajic ile kırdı.

Ljajic, siyah-beyazlı takımın 18. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçında kazanılan penaltıda Oğuzhan Özyakup, topu filelerle buluşturamazken, Çaykur Rizespor karşısında da Ricardo Quaresma aynı şekilde atışı değerlendirememişti.

Bu arada geçen hafta Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta bir gol atan Ljajic, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.





- 40. dakikada gerginlik





Galatasaray'ın 38. dakikada Eren Derdiyok ile penaltı beklediği pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın pozisyonu değerlendirdiği sırada iki takım oyuncuları, topu alma çekişmesine girdi. Çakır, bu gerginlik sonrası Beşiktaş'tan Medel'e ve Galatasaray'dan Fernando'ya sarı kart gösterdi.





- Derbi maçta yine penaltı





Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine yine penaltı damgasını vurdu.

Siyah-beyazlı takım, mücadelenin ilk yarısında penaltı atışından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hakemler, böylece iki takım arasındaki son 32 maçtaki 14. penaltıyı gösterdi. İki takım arasındaki 9. derbide penaltı golleri sonucu belirledi.

Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 5 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş, 5 atışı da gole çevirdi.





- Maçta 8 sarı kart çıktı





Derbi maçta hakem Cüneyt Çakır, sık sık sarı kartına başvurdu.

Çakır, Galatasaray'da Eren Derdiyok, Fernando, Selçuk İnan, Mariano'ya, Beşiktaş'ta ise Medel, Adriano, Ljajic, Karius'a sarı kart gösterdi.





- Maç sonrası büyük sevinç





Beşiktaş teknik heyeti, oyuncular ve taraftarlar, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini saha içinde coşkuyla yaşadı. Siyah-beyazlılar, daha sonra tek tek tribünleri gezerek bu mutluluğu taraftarlarla paylaştı.

Bu arada karşılaşmayı 39 bin 477 biletli seyirci izledi.