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Beşiktaş deplasmanda yenildi!

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı 74-66 mağlup etti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:29
Beşiktaş deplasmanda yenildi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye’yi 7Days EuroCup’ta da temsil eden Türk Telekom, evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı ağırladı. 

İlk periyota iyi başlayan Türk Telekom, ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı 38-35 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Türk Telekom, 56-44 ’lik skorla önde kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 74-66 mağlup ayrıldı. 

Türk Telekom’da, Vladimir Stimac 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Sylven Landesberg da 21 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:29
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