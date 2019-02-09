Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin'in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.





- Kagawa'dan Japon selamı





Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.





- Tribünlerden Burak Yılmaz'a destek





Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti.





- Bursaspor taraftarı yok





Bursasporlu taraftarlar, İstanbul'daki karşılaşmada takımlarını destekleyemedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar alınmazken, sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadeleyi de Beşiktaşlı taraftarlar tribünden izleyememişti.

Bursasporlu taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde Beşiktaşlı taraftarlar bulunurken karşılaşmayı yaklaşık 35 bin futbolsever izledi.





- Bursaspor'da tek değişiklik





Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre tek değişikliğe gitti.

Aybaba, sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yerine Henri Saivet'e görev verdi.