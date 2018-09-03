Beşiktaş Bursa'da son dakikalara takıldı
Süper Lig’in dördüncü haftasında Bursaspor’la karşılaşan Beşiktaş, 86. dakikada gelen golle maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlayarak 2 puanı kaçırdı.03 Eylül 2018 Pazartesi 00:00
Süper Lig’in dördüncü haftasında konuğu olduğu Bursaspor’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın 51. dakikada Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Bursaspor, 86. dakikada Sakho'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 1-1'lik beraberlikle biten maçla Beşiktaş puanını 7'ye, Bursaspor 3'e çıkarttı.
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