0553 313 94 23

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı

- Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi- Burak Yılmaz, 11 yıl 3 ay 19 gün aranın ardından Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:14
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyle aradaki farkı azalttı.

Aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükselten Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 9'a indirdi.


- Burak golle tanıştı


Bursaspor maçının 40. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altındaki ikinci döneminde golle tanıştı.

Yaklaşık 12 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş forması giyen ve geceyi 2 golle tamamlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 11 yıl 3 ay 19 gün sonra fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş forması giyerken son golünü eski takımı Trabzonspor'a karşı 20 Ekim 2007 tarihinde deplasmanda kaydetmişti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Burak Yılmaz" diye tezahüratta bulunurken, maç sonu "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı da golcü futbolcu yaptırdı.


- Rekabetteki 100. maç Beşiktaş'ın


Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan 100. maçtan siyah-beyazlı ekip galip ayrıldı.

İki takım arasında 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 100 lig maçından 46'sını Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Ayrıca Beşiktaş, Bursaspor karşısında son 12 maçı kaybetmedi.


- İki maç sonra kalesini gole kapattı


Beşiktaş, Süper Lig'de iki maç aranın ardından kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı.

Bursaspor mücadelesi aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon gol yemediği beşinci müsabaka oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:14
  1. Beşiktaş
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Madrid derbisi Real'in
    3. Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
    4. Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı
    5. Gazze şehidini uğurladı
    6. Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne..
    7. Borussia Dortmund şampiyonluk..
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Beşiktaş Burak Yılmaz ile güldü!
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. Fatma Şahin imzaladı: Belediye..
    12. Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı
    13. Sinop'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı
    14. Güney Afrika'daki Osmanlı mirası..
    15. "İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur"
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Tüyleri diken diken eden olay:..
    18. Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
    19. Maçın ardından
    20. Özgür Özel konuştu, İP'liler dinledi:..
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!