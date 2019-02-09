Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı
- Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi- Burak Yılmaz, 11 yıl 3 ay 19 gün aranın ardından Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı09 Şubat 2019 Cumartesi 21:14
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyle aradaki farkı azalttı.
Aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükselten Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
- Burak golle tanıştı
Bursaspor maçının 40. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altındaki ikinci döneminde golle tanıştı.
Yaklaşık 12 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş forması giyen ve geceyi 2 golle tamamlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 11 yıl 3 ay 19 gün sonra fileleri havalandırdı.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş forması giyerken son golünü eski takımı Trabzonspor'a karşı 20 Ekim 2007 tarihinde deplasmanda kaydetmişti.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Burak Yılmaz" diye tezahüratta bulunurken, maç sonu "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı da golcü futbolcu yaptırdı.
- Rekabetteki 100. maç Beşiktaş'ın
Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan 100. maçtan siyah-beyazlı ekip galip ayrıldı.
İki takım arasında 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 100 lig maçından 46'sını Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Ayrıca Beşiktaş, Bursaspor karşısında son 12 maçı kaybetmedi.
- İki maç sonra kalesini gole kapattı
Beşiktaş, Süper Lig'de iki maç aranın ardından kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı.
Bursaspor mücadelesi aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon gol yemediği beşinci müsabaka oldu.
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