Beşiktaş Burak Yılmaz ile güldü!
Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.09 Şubat 2019 Cumartesi 21:20
Beşiktaş ile Bursaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçı ev sahibi 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 40 ve 62. dakikalarda Burak Yılmaz attı.
Bursaspor'un 5 maçlık beraberlik serisi bu yenilgiyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya çıkardı. Bursaspor ise 24 puanda kaldı. Ligin 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 67 Kagawa), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 73 Caner Erkin), Burak Yılmaz
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Yusuf Erdoğan, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut Nayir
Goller: Dk. 40 ve 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 87 Caner Erkin (Beşiktaş)
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