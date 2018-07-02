Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü oyuncuyla anlaşma sağlandı
Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde forma giyen Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:05
Bonservisi Osmanlıspor'da bulunan 25 yaşındaki Umut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.
GÖZTEPE'DE DE FORMA GİYDİ
Umut Nayir, Göztepe'nin Süper Lige çıktığı sezon da takımın önemli futbolcularından biri olmuştu.
29 MAÇTA 14 GOL 3 ASİST YAPTI
Umut, geçen sezon 29 maçta 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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