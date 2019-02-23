Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2019 | Beşiktaş başkanı kim olacak?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gelecek Mayıs 2019’da yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeden aday olduğunu açıklamıştı. Fikret Orman,"Benim karşıma ciddi aday çıkartın." dedi. İşte Beşiktaş divan kurulu üyeleri listesi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında konuşan Orman, 2012 yılında zor bir dönemde göreve geldiklerini ve yaptıkları çalışmalarla kulübü yukarı taşıdıklarını dile getirdi. Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacak isimlerin, projeleriyle ön plana çıkmasını istedi.

"Benim karşıma ciddi aday çıkarın"

Fikret Orman, konuşmasına tepki gösteren divan kurulu üyelerinden Zafer Çetintaş'la tartışma yaşadı.

Çetintaş'ın, "Bizi tahrik ediyorsun." sözlerine oldukça sinirlenen Orman, "Ben konuşurken laf atma bana. Ne söyleyeceğime sen mi karar vereceksin? Kimsin de ben seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor. Benim karşımda 2012'de adaydınız. 19 kişi, 152 oy aldınız. Benim karşıma ciddi aday çıkartın." karşılığını verdi.

"Yılgınlığım yok ama kırgınlığım var"

Görevde bulunduğu sürenin kendisinde bir yorgunluk meydana getirmediğini aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Benim yılgınlığım yok ama kırgınlığım var. Gizli kapaklı bir şey yaptığım yok. Benim namusum size emanet. Sizin namınıza, Beşiktaş iyi temsil edilsin diye yapıyorum." açıklamasıda bulundu.

Süleyman Seba'nın seçime malzeme edildiğini de söyleyen Orman, "Burada Süleyman ağabeyin arkadaşları var. Onlar konuşsa anlarım. Seba'nın altını oymaya çalışanlar, şimdi Süleyman Seba diyerek ortaya çıkıyorlar. Süleyman Seba çok büyük adamdır ama Beşiktaş seçiminde malzeme edilecek adam değildir." şeklinde görüş belirtti.

Fikret Orman'a rakip çıktı

Beşiktaş üyesi Aydoğan Cevahir, siyah-beyazlı kulübe başkan adaylığını açıkladı. Peki Aydoğan Cevahir kimdir? Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüp üyelerinden Aydoğan Cevahir, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aydoğan Cevahir kimdir?

Aydoğan Cevahir kimdir?

1961 İstanbul doğumlu olan Aydoğan Cevahir, yüksek öğrenimini İngiltere'de tamamladı. İnşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olan Cevahir, daha önce Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.