Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu! Sürpriz isim Bu sezon transfer edilen kaleci Karius ile yollarını ayırmasın beklenen Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı yakın markaja aldıç

Fatih Terim, Volkan Babacan’a Muslera’nın arkasına beklemeyi teklif ederken, Beşiktaş’tan ise aracılar vasıtasıyla milli kaleciye, “yönetim Karius’u gönderirse seni birinci kaleci olarak görmek istiyor'' mesajları gitmeye başladı. Başakşehir’de yedek beklemektense Galatasaray’da yedek beklemeye sıcak baktığı konuşulan Volkan Babacan’ın, eğer Beşiktaş’ta birinci kaleci olma durumu olursa siyah-beyazlı takıma gitmeyi tercih edeceği ise konuşulanlar arasında.



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